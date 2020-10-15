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Spor Giresunspor, Ankara'dan üç puanla dönme hedefinde
Spor

Giresunspor, Ankara'dan üç puanla dönme hedefinde

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:24:33 -
Giresunspor, Ankara'dan üç puanla dönme hedefinde

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Ankaraspor'a konuk olacak Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, deplasmandan üç puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karademir, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, lige yenilgiyle başlamalarına rağmen takımın toparlandığını belirtti.

Uyum sürecini atlatmaya çalıştıklarını dile getiren Karademir, "6 ve 7. haftadan sonra daha iyi bir takım olacağımıza inanıyoruz. Giresunspor tam kapasiteyi ilerleyen haftalarda yakalayacaktır. Şu anda uyum sürecini ne kadar kayıpsız atlatabilirsek, ilerisi için o kadar iyi olacaktır." diye konuştu.

Karademir, ligin her sonuca açık olduğunu vurgulayarak, "Galibiyet için Ankara'ya gidiyoruz. Ankaraspor da bilindiği gibi zor günlerden geçiyor. Şu zamanlarda hiçbir kulübün içerisinde bulunduğu durum kolay değil. Biz yine her maç olduğu gibi galibiyet için sahaya çıkacağız. Ankara deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Giresunspor'un eski futbolcusu William Sery'nin alacağı için FIFA'ya başvurduğunu ve transfer tahtasının kapandığını da aktaran Karademir, oyuncuya 290 bin avro ödeme yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.


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