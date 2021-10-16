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Spor Giresun'dan 2. galibiyet
Spor

Giresun'dan 2. galibiyet

Süper Lig'de GZT Giresunspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 15:38:00 -
Giresun'dan 2. galibiyet

Süper Lig'de GZT Giresunspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Ligin alt sıralarında mücadele veren iki ekibin karşılaşmasında Çaykur Rizespor kendini ateşe attı.

 12. dakikada Tyler Boyd'un kırmızı kart görmesiyle henüz maçında Çaykur Rizespor 10 kişi kalırken ilk yarı 0-0 bitti.

Maçın 62. dakikasında 10 kişi Çaykur Rizespor'da Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle Giresunspor 1-0 öne geçti.

Mücadelenin duraklama dakikalarında ise Joseph Champness sahneye çıktı ve skoru belirledi. Giresunspor 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Giresunspor puanını 8 yaptı. 1 puanda kalan Rizespor ise ligin son sırasında yer alıyor.

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