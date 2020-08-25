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Aktüel Giresun'daki selin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürdürülüyor
Aktüel

Giresun'daki selin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürdürülüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:57:37 -
Giresun'daki selin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürdürülüyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezine dere taşkınıyla sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları, çevre illerden gönderilen çok sayıda iş makinesiyle kaldırılıyor. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerinde temizlik yapıyor.

Bölgede toprak altında kalan araçların vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırılma çalışmaları da sürdürülüyor. Ekipler cadde, kamu binaları ve iş yerlerindeki çamur ile kumları temizliyor.

İlçede AFAD, Türk Kızılay, Ordu Büyükşehir Belediyesine ait mobil yemek tırı ile sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlara sıcak yemek dağıtıyor.

Jandarmaya ait kadavra arama köpeği de molozların altında arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Türk Telekom ekipleri ise bölgedeki vatandaşların iletişimini sağlamak amacıyla telefon hatlarına yönelik çalışma yapıyor.

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