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Aktüel Giresun'daki sel ve heyelan sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor
Aktüel

Giresun'daki sel ve heyelan sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, eşi halen kayıp olan ve evi sular altında kalan Zeynep Akar'a ziyarette bulunarak, aileye başka bir evin tahsis edileceğini bildirdi - Dereli ve Doğankent ilçelerinde 3 kentsel dönüşüm ofisi kurulacak

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:43:13 -
Giresun'daki sel ve heyelan sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sel bölgesinde yürütülen çalışmalarda, tüm bakanlıklardan çok sayıda personel ve sivil toplum örgütü temsilcileri görev alıyor.

Selden en fazla etkilenen ilçeler arasında yer alan Dereli ilçesindeki çalışmalarda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yer alıyor.

Selde kaybolan Kemal Akar'ı arama çalışmaları sürerken, Akar'ın eşi Zeynep Akar ile görüşen Kurum, aileyi ziyaret ederek selden zarar gören evin temizlenmesi ve tadilat çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

Kurum, ailenin bugün başka bir eve taşınacağını ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı.

Şiddetli yağıştan dolayı taşan derenin ortasında bulunan evde de inceleme yapan Kurum, evin tehlike taşıması nedeniyle yıkılması talimatını verdi.

Dere yatağında ev yapılmasının tehlikeli boyutları olduğuna işaret eden Kurum, buna benzer binaların yıkımlarına başlanılacağını belirtti.

Öte yandan Dereli ilçe merkezine 2, Doğankent ilçesine ise 1 tane olmak üzere toplamda 3 Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulacak.


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