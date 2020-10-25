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Aktüel Giresun'da yaylaya gitmek isterken kaybolan yaşlı adamı jandarma ekibi buldu
Aktüel

Giresun'da yaylaya gitmek isterken kaybolan yaşlı adamı jandarma ekibi buldu

Yeniakit Publisher
2020-10-25 22:45:56 -
Giresun'da yaylaya gitmek isterken kaybolan yaşlı adamı jandarma ekibi buldu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde kaybolan yaşlı adam jandarma ekibince sağ olarak bulundu.

Aracıyla dün Bulancak ilçesinden Dereli ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'na gitmek isteyen İsmail Hüsem'den (88) haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Hüsem, öğleden sonra Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesi Hapan Mahallesi kırsalında sağ olarak bulundu.

İsmail Hüsem, ekipler tarafından kontrol amaçlı Dereli Devlet Hastanesine götürüldü.

Hüsem daha sonra ailesine teslim edildi.

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