Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarına ara verildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğunu bulmak için başlatılan çalışmalara ara verildi.

İlçeye bağlı Aydındere Beldesi Semen yaylasında dün kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için gece saatlerinde başlatılan çalışmalar gün boyu devam etti.

Jandarma, Giresun, Samsun, Ordu ile Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, Giresun ve Bulancak belediyelerine bağlı itfaiye ekipler, Elif Akbayrak'ı aradı.

Yayladaki ormanlık alanlar, kullanılmayan evler, ahırlar ve bazı su depoları ekipler tarafından kontrol edildi. Sisin etkili olduğu bölgede üç iz arama köpeği de kullanıldı.

Çalışmalar, havanın kararmasıyla yarın başlatılmak üzere sonlandırıldı.



Dün akşam saatlerinde Elif Akbayrak'ın kaybolduğu ailesi tarafından Jandarmaya bildirilmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.



