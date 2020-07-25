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Aktüel

Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu aranmaya devam ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-07-25 10:40:20 -
Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu aranmaya devam ediliyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğunu bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Aydındere Beldesi Semen yaylasında dün kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma Özel Harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Giresun ekipleri yayladaki ormanlık alanlarda Akbayrak'ı bulmak için çalışıyor. Sisin etkili olduğu bölgede arama köpekleri de kullanılıyor.

Dün akşam saatlerinde Elif Akbayrak'ın kaybolduğu ailesi tarafından Jandarmaya bildirilmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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