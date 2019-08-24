Giresun'da yaylada ceset bulundu Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaylada bir ceset bulundu.

İlçenin Şaplıca köyüne bağlı Harmankaya Yaylası'ndaki ormanlık alanda vatandaşlar, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, cesedin yaylada evi bulunan Muhlis Özdemir'e (82) ait olduğu belirlendi. Evden, ormanlık alanda odun kırmak için ayrıldığı öğrenilen Özdemir'in, düşme sonucu kafasını çarparak yaşamını yitirmiş olabileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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