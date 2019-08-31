Giresun'da trafik kazası: Yaralılar var Giresun'un Keşap ilçesinde, bir otomobilin yol kenarındaki sete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Keşap-Karabulduk yolu Dokuztepe köyü yakınlarında Turgay Akgün idaresindeki 28 TK 848 plakalı otomobil yol kenarındaki toprak sete çarptı. Yaralanan sürücü ve beraberindeki Feyza Okan, Emir Mehmet Sayin ve Berkay Can Akgün, Giresun'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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