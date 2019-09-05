Giresun’da trafik kazası: 2 kişi yaralı Dereli ilçesine bağlı Kümbet Köyü’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mesut Y. idaresindeki 34 ZA 8132 plakalı otomobil Kümbet Köyü istikametinden Yüce Köyü istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Kümbet Deresine yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Mesut Y. ve araçta bulunan İ.B. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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