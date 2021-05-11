Giresun’da Süper Lig coşkusu! Şehir sokağa aktı
Tuzlaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Giresunspor, Giresun’da büyük bir coşkuyla karşılandı.
Giresunspor, TFF 1.Lig'in 34. haftasında Tuzlaspor'u yenerek 43 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirdi.
Süper Lig’e merhaba diyen Karadeniz ekibi, dün akşam saatlerinde Ordu Giresun Havalimanı’ndan kent merkezine üstü açık takım otobüsü ile gitti.
Büyük bir araç konvoyunun eşlik ettiği otobüs Giresun şehir merkezine saatler sonra ulaşabildi. Sahil şeridi boyunca taraftarların büyük bir coşkuyla karşıladığı konvoy ilerlemek te zorlandı.
Giresun’a ulaşan konvoy orada da büyük coşku ve sevinçle karşılandı. Kutlamalar gece boyunca devam etti.
Buradaki karşılamanın ardından ise tesislere gidileceği ve kutlamaların pandemi tedbirleri kapsamında yapılacağı ifade edildi.