Giresun’da son iki günde yeni Korona virüs vakasına rastlanmadı

Giresun’da Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler neticesinde il genelinde son iki gündür hiç pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Giresun’da 19 Mart tarihinde görülen ilk pozitif vakaların görülmeye başlamasıyla alınan koruyucu tedbirler sonucunda vaka sayısı 18 Nisan tarihinden itibaren düşüşe geçerek son iki günde sıfıra indi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’nın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu ve Pandemi Kurulu kararlarının titizlikle uygulanması sonucunda koronavirüs ile mücadele süreci başarıyla ilerliyor. Vaka sayısı son iki haftadır tek haneli rakamlara düşerken son bir haftadır 1 veya 2 yeni vaka ve son iki günde ise hiç pozitif vakaya rastlanmadı. İl Genelinde Güce ilçesi İlit Köyü Kıran Mevkii haricinde karantina uygulanan yerleşim yeninin bulunmadığı bildirildi.

Koronavirüs salgını ile mücadele ederken yurt dışında gelerek Giresun’daki öğrenci yurtlarında misafir edilen vatandaşlardan; 20 Nisan tarihinde Almanya’dan gelen 210 vatandaş, 24 Nisan tarihinde Hollanda’dan gelen 312 vatandaş ve 29 Nisan tarihinde Rusya’dan gelen 129 vatandaşın karantina süreçleri devam ediyor. Yurtlarda misafir edilen vatandaşlar 14 günlük sosyal izolasyonun ardından evlerine uğurlanacaklar.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ‘Evde Kal’ çağrılarına uymaya devam edilmesi gerektiği vurgulanarak; “20 yaş altı gençlerimiz ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyarak sabırla salgınla mücadele konusunda özveri gösteren herkese teşekkür eder, örnek davranış ve uyumlarından dolayı şükranlarımızı borç biliriz. Ancak bu durum bizi havaların ısınmasıyla rehavete sürüklememeli, dikkat ve sosyal mesafeyi korumayı devam ettirmeliyiz” açıklaması yapıldı.