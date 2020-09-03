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Aktüel Giresun'da selden etkilenen vatandaşlar için ek ödenek gönderildi
Aktüel

Giresun'da selden etkilenen vatandaşlar için ek ödenek gönderildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: - "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon lira daha ek ödenek göndererek toplamda 7,5 milyon lira kaynak aktarmış olduk"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:43:33 -
Giresun'da selden etkilenen vatandaşlar için ek ödenek gönderildi

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon lira daha ek ödenek gönderdiklerini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacıların yer aldığı ekiplerle afetzede vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Selçuk, bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına daha önce de 2,5 milyon lira kaynak aktarıldığını anımsattı.

Bakan Selçuk, "Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon lira daha ek ödenek göndererek toplamda 7,5 milyon lira kaynak aktarmış olduk." bilgisini paylaştı.



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