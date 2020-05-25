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Aktüel

Giresun’da şehit aileleri kabir ziyaretinde bulundular.

Giresun’da şehit aileleri şehit yakınlarının mezarlarını ziyaret edip, dua ettiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:31:02 -
Giresun’da şehit aileleri kabir ziyaretinde bulundular.

Giresun’da şehit aileleri şehit yakınlarının mezarlarını ziyaret edip, dua ettiler.


İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile Ramazan Bayamı’nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehit ailelerinin şehit yakınlarının mezarlarını ziyaret etmelerine izin verilmesinin ardından aileler, şehit yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler.


Giresun’un merkez ilçesinde ikamet eden 10 şehit ailesinin talebi üzerine, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’nın talimatıyla ulaşım imkanı bulunmayan aileler şehit yakınlarının mezarlarına ziyarete götürüldü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyarete götürülen aileler, şehit yakınlarının mezarları başında dua ettiler.

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