Giresun’da okullar bugün tatil mi? 17 Ocak 2022 Giresun’un hangi ilçesinde okullar tatil?

Bugün hangi illerde okullar tatil? Meteooroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kodlarla yaptığı uyarılar sonrası pek çok ilde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı sonrası valiliklerden tatil duyuruları da art arda geliyor. Şu ana kadar Trabzon, Bolu, Kastamonu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Karabük, Sinop, Hakkari, Samsun, Ordu, Şırnak ve Van ve Tokat'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Giresun'da okullar tatil mi?

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerde ve Çanakçı, Dereli, Doğankent, Eynesil, Görele, Güce ve Yağlıdere, Bulancak, Espiye, Keşap, Piraziz ile Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime bir gün ara verildi.