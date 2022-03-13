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Yerel Giresun'da kar nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar mahalleye indi
Yerel

Giresun'da kar nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar mahalleye indi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yiyecek bulamadıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 13:28:00 -
Giresun'da kar nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar mahalleye indi

Kentte bir süredir devam eden karın etkisiyle aç kalan iki kurt, ilçenin Yenimahalle Karapınar mevkisinde görüldü. Fındık bahçesinden geçen 2 kurt, mahalledeki bir evin kapısına kadar geldi.

Kurtların ilçedeki görüntüleri, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede Şubat 2021'de de karın ardından 6 kurt aynı evin bahçesine gelmiş ve güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

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