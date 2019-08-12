Giresun'da kamyonet şarampole devrildi! 2 yaralı Giresun’da, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Güce ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekkeköy köyünde, Sami Öksüz yönetimindeki 28 EG 719 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Öksüz ve Selahattin Karaduman, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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