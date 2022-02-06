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Yerel Giresun'da hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü
Yerel

Giresun'da hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Giresun'da hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 14:40:00 -
Giresun'da hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Bulancak-Kovanlık kara yolu Elmalı köyü mevkisinde, Hasan Küçük (59) idaresindeki 28 ABF 105 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak dereye düştü.

Kazada kalbi durduğu belirlenen Küçük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

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