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Aktüel Giresun'da hafif ticari araç tankere çarptı: 2 ölü
Aktüel

Giresun'da hafif ticari araç tankere çarptı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:46:58 -
Giresun'da hafif ticari araç tankere çarptı: 2 ölü

GİRESUN (AA) - Giresun'da, hafif ticari aracın tankere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda, Ercan Akçay (34) idaresindeki 28 EN 585 plakalı hafif ticari araç, Taner Uludoğan (36) yönetimindeki 34 BVE 413 plakalı boş gaz tankerine arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Akçay ile araçta bulunan Evren Avcıl (25) ağır yaralandı.

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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