  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihte bugün 15 Mayıs | Tarihte bugün neler oldu?

Tarım bakanlığı memur alımları tarihi ve başvuru şartları neler?

Siirt'te maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Hangi 4 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı?

El açması baklava nasıl yapılır? Pratik el açması baklava yapılışı
için kalan
Aktüel

Giresun'da görme bozukluğu bulunan küçük kıza doğum günü sürprizi

- Belediyenin tiyatro ekibi, pamuk prenses ve palyaço kıyafetleriyle 6 yaşındaki Ezgi Nebioğlu'nun evine giderek doğum gününü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:48:34 -
Giresun'da görme bozukluğu bulunan küçük kıza doğum günü sürprizi

GİRESUN (AA) - Giresun'da görme bozukluğu bulunan küçük kıza, pamuk prenses ve palyaço kıyafetli tiyatro ekibiyle doğum günü sürprizi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde kalan 6 yaşındaki Ezgi Nebioğlu'nun doğum günü Giresun Belediyesinin organizasyonuyla kutlandı.

Belediyenin tiyatro ekibi, pamuk prenses ve palyaço kıyafetleriyle Ezgi'nin Nizamiye Mahallesi Gazipaşa Sokak'taki evine gitti. Küçük kız, pasta ile karşısına çıkan pamuk prenses ve palyaçoyu görünce şaşkınlık yaşadı.

Annesi Yıldız ve babası Atilla Nebioğlu ile doğum günü pastasını kesen Ezgi'ye daha sonra Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun gönderdiği hediyeler verildi.

Nebioğlu ailesi, doğum günü sürprizi dolayısıyla Başkan Şenlikoğlu'na teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı