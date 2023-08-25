Giresun'da gezilecek 74 yer

Giresun, Karadeniz'in doğusunda yer alırken bir yandan da tarihini Antik Çağ'a kadar dayandırabilmektedir. Bu tarihi zenginlik, birçok medeniyeti ağırlaması ve bugünlere kadar yaşatabilmesi ile kendini gösteriyor. Karadeniz bölgesinin batı illerinden bir diğeri olan Giresun, aynı zamanda ülkemizin en önemli fındık merkezlerinden biri olarak ismini duyuruyor.

Giresun'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için 3-4 gün boyunca bir gezi düzenlemek yeterli olacaktır. Bu şehirde geçirilecek süre zarfında, antik çağlardan günümüze uzanan tarihini ve doğal güzelliklerini deneyimleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Giresun şehrine gezi düzenlemek için doğru zaman konusunda da birkaç önemli detay bulunuyor. Bu eşsiz şehir, yaz aylarında ılık ve nemli, kış aylarında ise daha serin bir havaya sahip olabiliyor. Bu durum, hangi mevsimde ziyaret ediyorsanız edin yanınıza hırka ve mont gibi kıyafetler almanız gerektiğini gösteriyor. Öte yandan, adeta bir cenneti andıran bu şehirde en ideal gezi zamanını Mayıs ve Temmuz ayları olarak belirlemek mümkün.

Giresun gezilecek yerler listesi

*Dereli Kuzalan-Göksu Travertenleri

*Gelin Kayası

*Mavi Göl

*Kümbet Yaylası

*Şebinkarahisar Kalesi

*Giresun Adası

*Tirebolu Kalesi

*Giresun Kalesi

*Şebinkarahisar Meryem Ana Manastırı

*Giresun Müzesi

*Sis Dağı Yaylası

*Seyyid Vakkas Türbesi

*Dereli Kuzalan Şelalesi

*Kulakkaya Yaylası

*Espiye Andoz Kalesi

*Zeytinli

*Topal Osman Ağa Anıt Mezarı

*Şahin Kayası

*Giresun Çocuk Kütüphanesi

*Karagöl Yaylaları

*Bektaş Yaylası

*Kapu Cami

*Kale Cami

*Millet Bahçesi

*Hacı Miktad Cami

*Acısu Kaya Kilise

*Eynesil Kalesi

*Hacı Hüseyin Cami Ve Çeşmesi

*Gedikkaya

*Meryem Ana Kaya Kilise

*Şebinkarahisar Asarcık Kilisesi

*Şeyh Keramettin Camii

*Boztekke Köyü Şeyh Keramettin Türbesi

*Tahtalı Cami

*Soğuk Su Camii

*Şebinkarahisar Atatürk Evi Ve Müzesi

*Tirebolu Bedrama Kalesi

*Paşakonağı Yaylası

*Çekek Cami

*Muhtar Bey Çeşmesi / Alman Çeşmesi

*Çınarlar Cami

*Çamoluk Bektaşbey Cami

*Şebinkarahisar Tamzara Mahallesi

*Bulancak Şeyh Ali Ağa Cami

*Yağlıdere Kırkharman Kilisesi

*Gölyanı Obası Yaylası

*Espiye Yedi Değirmenli Mağarası

*Yağlıdere Tekkeköy Cami

*Yavşan Köprüsü

*Şebinkarahisar İstiklal Çeşmesi

*Şebinkarahisar Fatih Camii

*Çakrak Kilisesi Ve Köprüsü

*Şebinkarahisar Göynük Köyü Kilsesi

*Tirebolu Selimağa Çeşmesi

*Sayca Köyü Manaroğlu Camii

*Fiyale Yolu

*Görele Paşaca Şelalesi

*Nihat Bey Anıtı

*Tiralizade Hasan Bey Konağı

*Onuncu Yıl Anıtı

*Şebinkarahisar Behramşah Cami

*Yüzbaşısuyu Çeşmesi

*Alucra Kamışlı Köyü Kilisesi

*Şebinkarahisar Çağlayan Şelalesi

*Alucra İkiztepe Tümülüsü

*Can Akengin Sanat Galerisi

*Piraziz Şeyh İdris Camii Ve Türbesi

*Tekke Köyü Köprüsü

*Yağlıdere Ağa Köprüsü

*Şebinkarahisar Kadıoğlu Camii

*Çamoluk Yenice Şelaleleri

*Keşap Güneyköy Camii

*Tirebolu Kazım Karabekir İlköğretim Okulu

*Şebinkarahisar Kurşunlu Camii



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