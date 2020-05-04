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Giresun'da freni tutmayan kamyon tarlaya girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 23:19:47 -
Giresun'da freni tutmayan kamyon tarlaya girdi: 1 ölü, 2 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde freni tutmayan kamyonun yoldan çıkmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar-Suşehri kara yolu Çakırköy yakınlarında Hasan Kaya idaresindeki 06 JTG 86 plakalı kamyon kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya girerek durabildi.

Kazada, sürücü Kaya ile kamyonda bulunan Sinan Işık ve Selim Aydemir'in, kurtulmak amacıyla araçtan atladıkları sırada yaralandığı öğrenildi.

Sinan Işık, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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