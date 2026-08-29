  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meteoroloji’den 26 ile alarm! İki kentte turuncu kod: Şiddetli yağış geliyor İETT otobüsü evin çatısına ramak kala durdu! İstanbul’da yine kaza ABD ordusundan Pasifik’te kartellere ağır darbe! Tekneyi ele geçirip batırdılar 29 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi Kamyoneti şarampole yuvarlanan şehit babası kurtarılamadı Dijital kuşatmaya karşı milli güvenlik alarmı! 29 Ağustos 1966: Seyyid Kutub’un idam edilmesi (Mısırlı düşünür ve aksiyon adamı) Trump’tan Venezuela açıklaması! Petrol rezervlerinde dev anlaşma Yasal sınırın 11 katı çıktı! Direksiyonda sızdı! Yakıt ücreti ambulansta tahsil edilmeye çalışıldı Sözde halkçı Özel, halkı böyle azarladı: Lanet olsun!
Gündem Giresun'da denize girme yasağı: 3 gün boyunca kırmızı alarm!
Gündem

Giresun'da denize girme yasağı: 3 gün boyunca kırmızı alarm!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giresun'da denize girme yasağı: 3 gün boyunca kırmızı alarm!

Giresun’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı.

Giresun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Ağustos'a kadar olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, can güvenliğinin korunması amacıyla 3 gün boyunca il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Halktan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uyulması istendi.

Yaralanan vatandaşı Sahil Güvenlik ekipleri botla denizden tahliye etti
Yaralanan vatandaşı Sahil Güvenlik ekipleri botla denizden tahliye etti

Yerel

Yaralanan vatandaşı Sahil Güvenlik ekipleri botla denizden tahliye etti

Denize dinamit attılar, balıkları telef ettiler! Şahıslar yakayı ele verdi
Denize dinamit attılar, balıkları telef ettiler! Şahıslar yakayı ele verdi

Yerel

Denize dinamit attılar, balıkları telef ettiler! Şahıslar yakayı ele verdi

Kıyafetleriyle denize girdi! Yaralı leyleği boğulmaktan böyle kurtardı
Kıyafetleriyle denize girdi! Yaralı leyleği boğulmaktan böyle kurtardı

Yaşam

Kıyafetleriyle denize girdi! Yaralı leyleği boğulmaktan böyle kurtardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23