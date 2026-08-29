Giresun'da denize girme yasağı: 3 gün boyunca kırmızı alarm!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Giresun’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı.
Giresun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Ağustos'a kadar olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, can güvenliğinin korunması amacıyla 3 gün boyunca il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Halktan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uyulması istendi.