0553 313 94 23

Giresun'da çobanı tabancayla vurdu

Yağlıdere ilçesinde ahırda tabancayla vurulan çoban hayatını kaybetti.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:54
Giresun'da çobanı tabancayla vurdu

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde tabancayla vurulan çoban yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Akpınar köyü Çıkrıkkapı Yaylası'nda çobanlık yapan Ferhat Dursun (38), ahırda ölü bulundu.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Dursun'un göğüs ve sırt bölgelerinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonucu olayın faili olduğu belirlenen B.E. (19) gözaltına alındı.

B.E'nin ifadesinde, Dursun ile alkol aldıkları sırada aralarında çıkan sözlü tartışma üzerine tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:54
  1. Giresun
  2. Jandarma
  3. Akpınar köyü Çıkrıkkapı Yaylası
  4. tabancayla cinayet
  5. giresun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Aydar, depremin sembolü Emircan’ı unutmadı
    1. Başkan Aydar, depremin sembolü..
    2. CHP’li başkanlar fikir alışverişinde..
    3. Eskişehir’de renkli yürüyüş
    4. TBMM Genel Kurulu
    5. Canpolat esnaf odası temsilcileriyle..
    6. Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe..
    7. Motosiklet kaskıyla uyuşturucu..
    8. Gençlik ve Eğitim Derneğinden MGC’ye..
    9. Yetimler yararına kermes
    10. Şanlıurfa’da fırın denetimi
    11. Yükümlülere “Öfkeyi Kontrol..
    12. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    13. Marmaris, Dünya Rallisi Şampiyonası'na..
    14. Feci kazada hayatını kaybeden 15..
    15. Yarışmada 10 ton atık toplandı
    16. Macron, İran konusunda Trump ile..
    17. Anız yangınında eşyaları kül olan..
    18. "Bizi Türkiye'den kimse koparamaz"
    19. Taşköprü’de Sarımsak Festivali..
    20. YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış..
    21. Haliliye’de ihtiyaçlar yerinde tespit..
    22. Şili'den iki devletli çözüme destek
    23. Kilis’te itfaiyeden yangın eğitimleri
    24. Başkan Aktaş transfer yasağını önledi
    25. ExxonMobil, Total ve ELPE Girit'te..
    26. Tokat’ta iki araç kafa kafaya..
    27. Kent Bostanları’na Kente Katkı Ödülü
    28. ‘Ustalar kursiyerlerle buluşuyor’..
    29. FSM Köprüsü’nde onarım yoğunluğu,..
    30. Süper Lig ekibinin 'fırça' tweeti..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!