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Aktüel

Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren aynı aileden 7 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 18:51:34 -
Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren aynı aileden 7 kişi kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 7 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Düzköy sahil kesiminde aynı aileden 7 kişi serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren aile fertleri, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Giresun'daki hastanelere kaldırılan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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