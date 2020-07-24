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Aktüel

Giresun'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:45:26 -
Giresun'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Alucra ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü.

İlçenin Boyluca köyünde, Halil B. (71) ile kardeşi Ahmet B. (66) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil B, kendisine ait ruhsatsız tabancayla kardeşini vurarak köydeki ormanlık alana kaçtı.

Ahmet B, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Halil B'yi silahıyla yakaladı.

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