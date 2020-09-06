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Aktüel Giresun'da beton mikseri otomobile çarptı: 5 yaralı
Aktüel

Giresun'da beton mikseri otomobile çarptı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:34:56 -
Giresun'da beton mikseri otomobile çarptı: 5 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 BY 004 plakalı beton mikseri, Işıklar mevkisinde aynı yönde giden Sinan Aydın idaresindeki 28 NM 140 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Aydın ile 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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