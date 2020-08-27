  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Giresun'da bakanların katılımıyla Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Aktüel

Giresun'da bakanların katılımıyla Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 23:26:25 -
Giresun'da bakanların katılımıyla Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da bakanlar Süleyman Soylu, Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ve Bekir Pakdemirli katılımıyla Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Salonu'nda organize edilen toplantıya, İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, milletvekilleri, belediye başkanları ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantıda, ilçelerde meydana gelen sel, taşkın ve heyelanların ardından gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlananlar değerlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar
Medya

Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar

Koç’un sahibi olduğu Yapı Kredi bankasının 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili hazırladığı reklam büyük tepki çekti. Skandal reklamda Türk a..
Ayasofya Camii için flaş karar
Gündem

Ayasofya Camii için flaş karar

86 yılın ardından müze statüsünden çıkarılarak yeniden camiye çevrilen Ayasofya Camii'ne başörtüsüz, şortlu ve dekolteli girmek yasaklandı...
Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor
Dünya

Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Lukaşenko'nun isteği üzerine bir askeri güç kurulması talimatı verdiğini duyurdu. Putin,..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı