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Aktüel Giresun'da bakanların katılımıyla Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Aktüel

Giresun'da bakanların katılımıyla Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 22:38:24 -
Giresun'da bakanların katılımıyla Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da dört bakanın katılımıyla, Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun Valisi Enver Ünlü, milletvekilleri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ilçelerde meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlara ilişkin son durum değerlendirildi, yapılacak çalışmalar ele alındı.

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