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Ekonomi Giresun’da 3+1 daireler uygun fiyata satışa çıktı
Ekonomi

Giresun’da 3+1 daireler uygun fiyata satışa çıktı

Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Nizamiye mahallesinde bulunan 3+1 kat mülkiyetli 14 dairesini 160 bin TL ile 200 bin TL fiyat aralığında satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 14:43:00 -
Giresun’da 3+1 daireler uygun fiyata satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre belirtilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin) ve taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte ;Hükümet Konağı C Blok Kat:3  adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) katında hizmet vermekte olan Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak komisyon tarafından 06.04.2021 günü saat 09.00’da yapılacak.

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