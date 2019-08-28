Giresun'da 3 ayrı trafik kazası: 4 yaralı
Giresun'un Şebinkarahisar ve Keşap ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:14
Şebinkarahisar-Suşehri kara yolunda, Şenel Karancı idaresindeki hafif ticari araç, aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı.
Yaralanan Çiçek ve Selma Karancı, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazada, büyükbaş hayvan ise telef oldu.
Şebinkarahisar-Dereli kara yolu Şaplıca köyü yakınlarında, Kemal Aydın yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki beton tümseğe çarptı.
Yaralanan sürücü Aydın, Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Keşap ilçesine bağlı Yünlüce köyünde, Nihat Sarıaydın'ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki beton duvara çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Sarıaydın, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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