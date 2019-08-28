Giresun'da 3 ayrı trafik kazası: 4 yaralı Giresun'un Şebinkarahisar ve Keşap ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şebinkarahisar-Suşehri kara yolunda, Şenel Karancı idaresindeki hafif ticari araç, aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Yaralanan Çiçek ve Selma Karancı, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada, büyükbaş hayvan ise telef oldu. Şebinkarahisar-Dereli kara yolu Şaplıca köyü yakınlarında, Kemal Aydın yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki beton tümseğe çarptı. Yaralanan sürücü Aydın, Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Keşap ilçesine bağlı Yünlüce köyünde, Nihat Sarıaydın'ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki beton duvara çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sarıaydın, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.