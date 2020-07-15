Giresun'da 15 Temmuz darbe girişimi "ıslık dili" ile protesto edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Islık Dili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği, 15 Temmuz hain darbe girişimini halk arasında "kuş dili" olarak bilinen ıslık diliyle kınadı.

Görele Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, ıslık dili ile "15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahramanımız Ömer Halisdemir" cümlelerini söyledi.

Dernek Başkanı Şeref Başkan, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişimini kınadıklarını ifade etti.

Milletin 15 Temmuz'da hainlere müdahale ederek darbe girişimini bertaraf ettiğini belirten Başkan, "Bundan sonra olabilecek darbe girişimine karşı milletimiz yine aynı iradeyi gösterecektir. Millet olarak FETÖ ve diğer terör örgütlerinin bulunduğu hadsiz girişimlere karşıyız." dedi.



