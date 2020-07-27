Giresun Üniversitesi'ne yakın KYK yurdu var mı?
Giresun KYK yurdu nerede? |Giresun Üniversitesi’ne yerleşmek isteyen adaylar ve veliler ilde bulunan KYK yurtlarının nerede olduğunu araştırıyor. Pek çok kişi “Giresun Üniversitesi’ne yakın KYK yurdu var mı?” , “Giresun KYK yurtları” , “KYK yurt başvurusu ne zaman?” , “Giresun KYK yurt başvurusu yap” konularını araştırıyor.
YKS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler okulları ve puanları araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci Giresun Üniversitesi’ne yerleşmek istiyor. Bu sebeple öğrenciler ve veliler Giresun’da KYK yurdu olup olmadığını araştırmaya başladı.
Giresun Üniversitesi'ne yakın KYK yurdu var mı?
Giresun’da altı KYK yurdu bulunuyor. KYK yurt başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacaktır. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılmaktadır. İşte, Giresun’da bulunan KYK yurtları:
Giresun MERKEZ
GİRESUN ALUCRA
GİRESUN EYNESİL
GİRESUN KEŞAP
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR
GİRESUN TİREBOLU
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