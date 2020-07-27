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Eğitim

Giresun Üniversitesi'ne yakın KYK yurdu var mı?

Giresun KYK yurdu nerede? |Giresun Üniversitesi’ne yerleşmek isteyen adaylar ve veliler ilde bulunan KYK yurtlarının nerede olduğunu araştırıyor. Pek çok kişi “Giresun Üniversitesi’ne yakın KYK yurdu var mı?” , “Giresun KYK yurtları” , “KYK yurt başvurusu ne zaman?” , “Giresun KYK yurt başvurusu yap” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 16:06:00 -
Giresun Üniversitesi'ne yakın KYK yurdu var mı?

YKS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler okulları ve puanları araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci Giresun Üniversitesi’ne yerleşmek istiyor. Bu sebeple öğrenciler ve veliler Giresun’da KYK yurdu olup olmadığını araştırmaya başladı.

Giresun Üniversitesi'ne yakın KYK yurdu var mı?

Giresun’da altı KYK yurdu bulunuyor. KYK yurt başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacaktır. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılmaktadır. İşte, Giresun’da bulunan KYK yurtları:

Giresun MERKEZ

GİRESUN ALUCRA

GİRESUN EYNESİL

GİRESUN KEŞAP

GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR

GİRESUN TİREBOLU

GİRESUN KYK YURTLARI ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KYK yurt ücretleri 2020 2021
KYK yurt ücretleri 2020 2021

Eğitim

KYK yurt ücretleri 2020 2021

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