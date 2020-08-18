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Ekonomi Giresun serbest piyasasında 2020 ürünü fındık, kilosu 22 liradan sezona başladı
Ekonomi

Giresun serbest piyasasında 2020 ürünü fındık, kilosu 22 liradan sezona başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:25:17 -
Giresun serbest piyasasında 2020 ürünü fındık, kilosu 22 liradan sezona başladı

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, 2020 ürünü fındık fiyatının serbest piyasada kilogramı 22 liradan sezona başladığını söyledi.

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni mahsul fındık hasadının yörede devam ettiğini ve bahçelerde toplanan ürünlerin de harmanlara gelmeye başladığını belirtti.

İlk turfanda ürünlerin pazara indiğini dile getiren Bölük, serbest piyasada sezon başlangıç fiyatının ise 22 lira olarak gerçekleştiğini aktardı.

İlerleyen süreçte fındık inişinin hızlanmasıyla birlikte pazardaki fiyatın tam anlamıyla oluşacağını kaydeden Bölük, TMO tarafından açıklanan alım fiyatının ise piyasaya olumlu yansıdığına işaret etti.

Bölük, üreticilere pazara fındığını getirmekte acele etmemeleri önerisince bulunarak, şöyle konuştu:

"Hele hele emanete vermekte hiç acele etmemelidir. Zira ürün üreticilerindir öncelikle. Her üretici, ürünün kendi malı olduğunu olduğunun bilinciyle hareket ederek, ihtiyacına göre pazara indirmelidir. İhtiyacı olmadığı halde pazara fındık arz etmek, fiyatın düşmesini ya da değerinin kaybetmesinden başka bir işe yaramaz."

Çiftçilerin ürününe sahip çıkmalarını isteyen Bölük, kalite ve verim düşüklüğünün önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.




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