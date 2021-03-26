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Oruç Giresun Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Giresun sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Giresun Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Giresun sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayında ibadet etmek diğer aylara nazaran daha çok tavsiye edilmiştir. Çünkü Ramazan ayında yapılan az bir amelin karşılığı daha fazla olduğu bildirilmiştir. Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle en çok merak edilen konulardan biri imsak ve iftar vakitleri oldu. Peki, Giresun Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Giresun sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 15:35:00 -
Giresun Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Giresun sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı ibadet ayı olduğu için bu ayda en çok yapılması gereken ibadetler namaz kılmak, oruç tutmak ve Kuran-ı Kerim okumaktır. Bu ay hem rahmet hem de bereket ayıdır. Çünkü Rabbimiz bu ayda Rahmet kapılarını sonuna kadar açarak kullarını affeder ve yaptığımız amelleri misliyle katlayarak amel defterimize yazdırır. Bu sebeple hiçbir Müslüman Ramazan ayını boş geçirmek istemez. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, imsak ve iftar vakitleri Giresun’da saat kaçta? İşte merak edilen haberin devamı…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Giresun İmsakiyesi 2021

Giresunn'da ilk imsak 04.28'de ilk iftar 19.10'da olacak.

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