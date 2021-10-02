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Spor Giresun nihayet kazandı
Spor

Giresun nihayet kazandı

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi deplasmanda tek golle geçen GZT Giresunspor ilk galibiyetini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 17:58:00 -
Giresun nihayet kazandı

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi deplasmanda tek golle geçen GZT Giresunspor ilk galibiyetini aldı.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi GZT Giresunspor 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Fousseni Diabate penaltıdan kaydederken Göztepe'de David Tijanic 61.dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla ilk galibiyetini alan GZT Giresunspor puanını 5'e çıkarırken 4 haftadır kazanamayan Göztepe de 5 puanda kaldı.

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