Giresun nihayet kazandı
Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi deplasmanda tek golle geçen GZT Giresunspor ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi deplasmanda tek golle geçen GZT Giresunspor ilk galibiyetini aldı.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi GZT Giresunspor 1-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Fousseni Diabate penaltıdan kaydederken Göztepe'de David Tijanic 61.dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla ilk galibiyetini alan GZT Giresunspor puanını 5'e çıkarırken 4 haftadır kazanamayan Göztepe de 5 puanda kaldı.