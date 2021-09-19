  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresun, Konya ile puanları paylaştı
Spor

Giresun, Konya ile puanları paylaştı

Süper Lig'de 5'nci hafta heyecanı devam Giresun'da devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 15:33:00 -
Giresun, Konya ile puanları paylaştı

Süper Lig'de 5'nci hafta heyecanı devam Giresun'da devam etti.

Ligde henüz puanı bulunmayan GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetti.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle noktalandı.

Süper Lig'de gol atamayan tek takım olan GZT Giresunspor, ilk 4 haftada Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Ev sahibi, bu sonuçla bu sezon ligdeki ilk puanını aldı.

Geride kalan 5 maç sonunda 11 puana ulaşan İttifak Holding Konyaspor ise, namağlup unvanını korudu ve 3. sırada konumlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay