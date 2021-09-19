Giresun, Konya ile puanları paylaştı
Süper Lig'de 5'nci hafta heyecanı devam Giresun'da devam etti.
Süper Lig'de 5'nci hafta heyecanı devam Giresun'da devam etti.
Ligde henüz puanı bulunmayan GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.
Çotanak Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetti.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle noktalandı.
Süper Lig'de gol atamayan tek takım olan GZT Giresunspor, ilk 4 haftada Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Ev sahibi, bu sonuçla bu sezon ligdeki ilk puanını aldı.
Geride kalan 5 maç sonunda 11 puana ulaşan İttifak Holding Konyaspor ise, namağlup unvanını korudu ve 3. sırada konumlandı.