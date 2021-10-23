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Spor Giresun kaçtı, G.Antep yakaladı
Spor

Giresun kaçtı, G.Antep yakaladı

Gaziantep FK - GZT Giresunspor mücadelesinde kazanan çıkmadı. Karşılaşmanın 78. dakikasında öne geçen Karadeniz ekibi, 90+2'de gelen golle 1 puana razı oldu: 1-1.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 18:08:00 -
Giresun kaçtı, G.Antep yakaladı

Gaziantep FK - GZT Giresunspor mücadelesinde kazanan çıkmadı. Karşılaşmanın 78. dakikasında öne geçen Karadeniz ekibi, 90+2'de gelen golle 1 puana razı oldu: 1-1.

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda dengeyi bozan taraf konuk ekip oldu. Serginho'nun 78. dakikada kaydettiği gol Giresunspor'u öne geçirdi. 1 puan için yüklenen ev sahibi takım 90+2'de Alexis Perez'in kendi kalesine görderdiği topla beraberliği yakaladı.

Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi yenilmezlik serisini 4 haftaya çıkardı. (2 galibiyet, 2 beraberlik). Gaziantep FK ise son 2 haftada 1 puanda kaldı.

Giresunspor gelecek hafta evinde Antalyaspor'u konuk ederken, Gaziantep FK ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

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