Giresun hangi ilçeler okullar tatil 17 Ocak Pazartesi | Giresun okullar tatil mi?
Hangi ilçelerde okullar tatil Giresun | Giresun’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Veliler ve öğrenciler bu sebeple hangi ilçelerde okulların tatil olacağını araştırıyor. Peki, yarın yani 17 Ocak Pazartesi günü Giresun’da okullar tatil mi?
Kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayanlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Giresun’un bazı ilçelerinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Peki, Giresun hangi ilçelerde okullar tatil?
Giresun hangi ilçeler okullar tatil 17 Ocak Pazartesi | Giresun okullar tatil mi?
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.