Girdiği iddia nedeniyle seyir halindeki motosiklete bilerek çarpan sürücüye para cezası

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, arkadaşlarıyla iddiaya girerek önünde seyir halindeki motosiklete bilerek çarpan otomobil sürücüsüne para ceza uygulandı, aracı da trafikten men edildi.

31 NV 311 plakalı otomobili kullanan K.B, yanındaki arkadaşlarıyla iddia girerek önünde seyreden bir yaşlı adamın kullandığı ve arkasında eşinin de oturduğu motosiklete arkadan kasıtlı olarak çarptı.

Sürücü K.B, çarpma anını cep telefonuyla da kaydederek sosyal medya hesabında, "Beyler arkadaşla iddiaya girdik. Vuramazsın dedi. Ben de hafif tıklatayım ne olacak düşüncesinden amcadan teyzeye bi tıklayım dedim. Motora birşey olmadı, benim plaka, plakalık, ön tampon eki gitti." notuyla paylaştı.



Paylaşımı gören İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, adresini tespit ettikleri sürücüyü gözaltına aldı.

Yakalanan sürücüye, "Karayolları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç sürmek, yakın takip, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" suçlarından 396 lira para cezası verilirken, ayrıca sürücü belgesine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.