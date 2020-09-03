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Spor Giovanni Guidetti: "Katıldığımız tüm turnuvalarda şampiyon olmak istiyoruz"
Spor

Giovanni Guidetti: "Katıldığımız tüm turnuvalarda şampiyon olmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 21:51:12 -
Giovanni Guidetti: "Katıldığımız tüm turnuvalarda şampiyon olmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, yeni sezonda kupalar kazanmak istediklerini söyledi.

Guidetti, yaptığı açıklamada, yeni sezon hedeflerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Çok güzel bir aile olduklarını belirten Guidetti, "Ben bu güzel aileyi sağlam bir kayaya benzetiyorum. Geçtiğimiz sezon yeni bir takım oluşturduk. Yani bu sağlam kayaya yeni bir ev inşa etmeye başladık. Bu yüzden geçen sezona 'bu sağlam kaya üzerine yeni bir ev inşa ediyoruz' demiştik. Sezon boyunca çok iyi bir takım olduk ve bu sayede hep birlikte çok sağlam bir ev inşa ettik.'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon evin içini madalyalar ve kupalarla donatma vakti olduğunu vurgulayan Giovanni Guidetti, ''Bu yeni inşa ettiğimiz evi artık dekore etme zamanı geldi. VakıfBank'ta dekorasyon demek kupa ve madalya demektir. Hep beraber bu sezon katıldığımız tüm turnuvalarda şampiyon olmak istiyoruz. Bu sayede sağlam inşa ettiğimiz yeni evimizi çok daha güzel hale getireceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

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