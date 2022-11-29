Gineli isim Kadıköy'e geliyor...

Sarı-Lacivertliler'in gündemine Valencia'nın Gineli stoperi Mouctar Diakhaby geldi. Başarılı oyuncu İspanyol ekibinin sözleşme teklifini kabul etmedi. Kanarya, devre arası transfer döneminde işi bitirmek istiyor.

Luan Peres'in tedavisinin en az 4 hafta daha sürecek olması üzerine Fenerbahçe, stoper transferine hız verdi. Yerli arayışlarına da devam eden Sarı-Lacivertliler'in gündemine Valencia'nın Gineli stoperi Mouctar Diakhaby geldi.

İspanyol ekibinin yeni kontrat teklifini geri çeviren 25 yaşındaki savunmacı, takımdan ayrılmayı düşünüyor. Fenerbahçe, başarılı oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor.

4 sezon önce 15 milyon euro karşılığında Valencia'ya transfer olan Diakhaby'nin piyasa değeri ise 8 milyon euro. Diakhaby, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor ve sol stoper olarak da görev alabiliyor. Başarılı oyuncu bu sezon 10 maçta oynadı ve 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

Yıldız isim, Gine Milli Takımı ile 4 maça çıktı ve 1 gol üretti. Diakhaby, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynadı