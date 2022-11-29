  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böyle çalışmalar ayakta alkışlanır! Dışa bağımlılığı tarihe gömecek adım

Tarım yatırımlarında destek tutarları artırıldı! Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tıpta çığır açan teknoloji! Artık yapay zeka ile tespit edilebilecek

Kimliği belirsiz uçak şok etti! Her yeri bombalayıp ortadan kayboldu

Türk Telekom'dan ‘Sesli Adımlar'la AKM'de herkes için erişilebilir yaşam uygulaması! Ücretsiz...

Ünlü üniversitede büyük skandal! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Düzce depreminden sonra bir anda oldu! Sebebi bilinmiyor

AK Parti'den flaş seçim açıklaması! Az önce duyuruldu! Herkes bunu konuşuyor

Son anket açıklandı! Birileri çok fena çıldıracak

Dünyayı şaşkına çeviren olay! 11 gün boyunca burada seyahat ettiler
Spor Gineli isim Kadıköy'e geliyor...
Spor

Gineli isim Kadıköy'e geliyor...

Sarı-Lacivertliler'in gündemine Valencia'nın Gineli stoperi Mouctar Diakhaby geldi. Başarılı oyuncu İspanyol ekibinin sözleşme teklifini kabul etmedi. Kanarya, devre arası transfer döneminde işi bitirmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 17:50:00 -
Gineli isim Kadıköy'e geliyor...

Sarı-Lacivertliler'in gündemine Valencia'nın Gineli stoperi Mouctar Diakhaby geldi. Başarılı oyuncu İspanyol ekibinin sözleşme teklifini kabul etmedi. Kanarya, devre arası transfer döneminde işi bitirmek istiyor.

Luan Peres'in tedavisinin en az 4 hafta daha sürecek olması üzerine Fenerbahçe, stoper transferine hız verdi. Yerli arayışlarına da devam eden Sarı-Lacivertliler'in gündemine Valencia'nın Gineli stoperi Mouctar Diakhaby geldi.

İspanyol ekibinin yeni kontrat teklifini geri çeviren 25 yaşındaki savunmacı, takımdan ayrılmayı düşünüyor. Fenerbahçe, başarılı oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor.

4 sezon önce 15 milyon euro karşılığında Valencia'ya transfer olan Diakhaby'nin piyasa değeri ise 8 milyon euro. Diakhaby, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor ve sol stoper olarak da görev alabiliyor. Başarılı oyuncu bu sezon 10 maçta oynadı ve 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

Yıldız isim, Gine Milli Takımı ile 4 maça çıktı ve 1 gol üretti. Diakhaby, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23