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Aktüel

Gine'de ocak-mart arasındaki protestolarda ölen 8 genç yeni defnedilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-02 00:14:04 -
Gine'de ocak-mart arasındaki protestolarda ölen 8 genç yeni defnedilecek

DAKAR (AA) - Gine'de, anayasa değişikliği referandumuna karşı yapılan gösterilerde yaşamını yitirenlerden 8'inin cuma günü düzenlenecek törenle defnedileceği bildirildi.

Muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi'nden (FNDC) yapılan açıklamada, ocak-mart ayı arasındaki protestolarda ölen 39 kişiden 8'inin cesedinin halen devletin elinde olduğu belirtildi.

Başkent Konakri'deki Sino-Guinean Hastanesi'nde tutulan gençlerin cesetlerinin cuma günü düzenlenecek törenle defnedileceği kaydedilen açıklamada, gençlerin yaslı ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, Konakri sakinlerinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyarak cenazeye yoğun katılım göstermeleri istendi.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin üçüncü dönem göreve gelmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumuna karşı çıkan muhalefet, ekim ayından referandum tarihine kadar gösteriler düzenlemişti.

FNDC'ye göre bu gösteriler sırasında 39 kişi yaşamını yitirmiş, referandumda ise değişiklik önerisi, yüzde 91,59 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

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