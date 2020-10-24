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Aktüel Gine'de mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde ilk turda seçildi
Aktüel

Gine'de mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde ilk turda seçildi

Conde, yüzde 59,49, en yakın rakibi Cellou Dalein Diallo ise yüzde 33,5 oy aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:35:18 -
Gine'de mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde ilk turda seçildi

DAKAR (AA) - Gine'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde, geçici sonuçlara göre yüzde 59,49 oy alarak ilk turda seçildi.

Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI), tüm seçim bölgelerinde tamamlanan oy sayma işlemi sonrası geçici sonuçları açıkladı.

Buna göre 82 yaşındaki Conde, oyların yüzde 59,49'unu alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçildi.

Conde'nin en yakın rakibi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri ve adayı 68 yaşındaki Cellou Dalein Diallo ise yüzde 33,5 oy aldı.

Conde ve Diallo haricinde diğer 10 adaydan yüzde 5 barajını geçen olmadı.

Böylece Conde, yaklaşık 1 yıldır şiddetli tartışmalara neden olan 3'üncü dönemine seçilmiş oldu.

- Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart'ta yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.

Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi, Ekim 2019'dan bu yana Conde karşıtı gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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