Gine'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 12 aday yarışacak

DAKAR (AA) - Gine'de 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak 12 ismin adaylığı kesinleşti.

Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçimleri için aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin de olduğu 12 ismin adaylığını onayladı.

Toplam 13 kişinin başvurduğu, 1 kişinin adaylığının tıbbi nedenlerle geri çevrildiği kaydedildi.

Tepkilere rağmen 3'üncü dönem adaylığından vazgeçmeyen Conde'nin en yakın rakibi olarak eski başbakan ve muhalefet lideri Cellou Dalein Diallo gösteriliyor.

- 3. dönem adaylık için anayasayı değiştirmişti



Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.



Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.



Birçok muhalif parti ve hareket, muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi ile (FNDC) hareket ederek referandum ve seçimi boykot etmişti.



Ekimden bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.