Gine'de askeri cunta hükümetine karşı protesto! 4 kişi öldü

Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi'nin (FNDC) yaptığı yazılı açıklamada, FNDC'nin 28-29 Temmuz'da Konakri'de düzenlenen hükümet karşıtı protestolardaki can kayıpları nedeniyle derin şok ve öfke içinde olduğu belirtildi.

Protestolar sırasında izleme grupları ve kurbanların aile üyelerince 4 kişinin ölümünün bildirildiği ifade edilen açıklamada, 5'i kritik durumda olan çok sayıda kişinin de silahla yaralandığı kaydedildi.

Bölge sakinleri, dün gece protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda bazı mahallelerde silah seslerinin duyulduğunu belirtti.

FNDC liderlerinden İbrahima Diallo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 28 Temmuz'daki protestoda 102 kişinin gözaltına alındığını ve 23'ünün askeri kampa gönderildiğini söyledi.

Öte yandan hükümetten konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gine'de darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Yarbay Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.