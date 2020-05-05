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Gine Körfezi'nde korsanlar 4 günde 16 denizciyi kaçırdı

Korsanlar, körfez sınırları içerisinde yer alan Nijerya ile Gabon açıklarında 1-4 Mayıs'ta 3 gemiye saldırı düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 03:51:00 -
Gine Körfezi'nde korsanlar 4 günde 16 denizciyi kaçırdı

DAKAR (AA) - Korsan saldırılar nedeniyle dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak bilinen Gine Körfezi'nde son 4 günde 16 denizcinin kaçırıldığı bildirildi.

Uluslararası denizcilik sitelerinin haberlerine göre, Gine Körfezi sınırları içerisinde yer alan Nijerya ve Gabon açıklarında 1-4 Mayıs tarihlerinde 3 gemi korsan saldırılarının hedefi oldu.

Korsanlar, mayıs başında Nijerya açıklarındaki Panama bandıralı petrol yüklü 1 gemiye sürat teknesiyle yaklaşarak kontrolü ele geçirdi ve mürettebattan 10 kişiyi kaçırdı.

Kaçırılan mürettebatın uyrukları bilinmiyor.

Diğer saldırılar ise Gabon açıklarındaki Amerger 2 ve Amerger 7 adlı balıkçı teknelerine yapıldı. Korsanlar buralardaki mürettebattan 3 Endonezyalı, 2 Senegalli ve 1 Güney Koreli denizciyi rehin alarak yanlarında götürdü.

Gemilere saldırıların düzenlendiği Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırı düzenlenen Gine Körfezi'nde bu sayı 2019'da 121'e çıktı.

Tüm dünyadaki korsan saldırıların yüzde 90'ını Gine Körfezi'ndekiler oluşturuyor.



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