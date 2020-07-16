  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gine, hava sınırlarını yarından itibaren açıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-16 17:20:45 -
Gine, hava sınırlarını yarından itibaren açıyor

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Gine’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapattığı hava sınırlarını yarından itibaren açacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde, ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 tedbirlerinde yarından itibaren hafiflemeye gideceklerini belirtti.

Yarından itibaren hava sınırlarının kademeli olarak açılacağını kaydeden Conde, açılmanın mütekabiliyet esasına göre olacağını aktardı.

Conde, ayrıca başkent Konakri’yi de kapsayan Büyük Konakri bölgesinde gece 23.00 ile sabah 04.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının 00.00-04.00 arasına çekilerek 1 saat daha kısaltılacağını ifade etti.

Maske giyme, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda gevşeme gözlemlediğini vurgulayan Cumurbaşkanı Conde, sağlık acil durumunun 1 ay daha süreceğini belirtti. Conde, Ginelilerden Kovid-19 tedbirlerine daha sıkı uymalarını istedi.

Gine’de salgının başından bu yana 6 bin 276 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüse yakalananlardan 38’i yaşamını yitirirken, 4 bin 981’i iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı