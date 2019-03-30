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Gimdes onaylı online Halal Dünya Marketleri açıldı

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, onaylı ‘Halal Dünya Marketi’nin açıldığını duyurdu.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:33
Gimdes onaylı online Halal Dünya Marketleri açıldı

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, onaylı ‘Halal Dünya Marketi’nin açıldığını duyurdu. Altyapısı yenilenen ve avantajlı alışveriş imkanların sunulduğu online marketin açılışını yaptıklarını belirten Dr. Büyüközer, “Bir süre ara verdiğimiz Halal Dünya Marketleri Online Şubesi için yeniden heyecanla yola çıktık” dedi. Dr. Büyüközer, şunları söyledi: “Helal ve tayyib ürünlere ulaşmanın en güvenilir yolu olan Helal Dünya Marketleri açıldığı her bölgede halkımızın sevinci ile karşılanıyor. Sayısı Türkiye genelinde 50’ye dayanmış olsa da çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyor ve görüyoruz. İşte Online Şube bu ihtiyacı gidermek ve halkımızın mahallesinde Helal Dünya Marketi açılana kadar teknoloji imkanı ile evinize kadar ulaşmak için kuruldu.

Online marketin müşterileri fiziksel şubelere bağladığını ifade eden Büyüközer, online alışveriş konusunda şu bilgiyi verdi: “Henüz kendi yaşadığı ilde veya bölgede Halal Dünya Marketi olmayan bir kardeşimiz helale ulaşmak amacıyla sitemize ulaştı. GİMDES helal sertifikalı ürünlerin listelendiği reyonlarda online olarak dolaştı ve alışveriş sepetini doldurdu. Alışverişini tamamlarken adresini verdi. Ödemeyi kredi kartı ile rahatça online olarak tamamlayabileceği gibi kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeyebileceğini söyleyip tamamladı. Veyahutta kredi kartı kullanmak istemediği için banka havalesi ile alışverişini tamamladı. Sipariş bize ulaştığında biz bu kardeşimizin adresine bakıyoruz. Kendisine en yakın şubemize siparişi iletip bu kardeşimizin ihtiyacının giderilmesini söylüyoruz. En kısa sürede hazırladığı sepet itina ile hazırlanıp mümkünse aynı gün, olmadı bir sonraki kargo gününde kargo firmasına teslim ediliyor. Böylece bu kardeşimize en yakın şube ile arasında bir köprü kurmuş oluyoruz.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:33
  1. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer
  2. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES)
  3. Halal Dünya Marketi
  4. Helal ve tayyib ürünler

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