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Spor Gidişi de gelişi de tam bir yılan hikayesi!
Spor

Gidişi de gelişi de tam bir yılan hikayesi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışırken, takımlar ocak ayı transfer dönemi için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Beşiktaş, Nwakaeme transferi için Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fahya ile görüşmelere başladı. Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha'nın yolunu tutmuştu. Nijeryalı yıldızdan yeni hamle!

Yeniakit Publisher
2022-12-27 15:57:00 - 2022-12-27 16:13:05
Gidişi de gelişi de tam bir yılan hikayesi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışırken, takımlar ocak ayı transfer dönemi için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

FIFA Dünya Kupası öncesinde teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren ve bir çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta kadroya katılması beklenen oyuncular arasında Anthony Nwakaeme'nin yer aldığı öne sürüldü. Siyah - beyazlıların Nijeryalı futbolcuyla görüşmelere başladığı iddia edildi.

FIFA Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de heyecan yeniden başladı ve ilk düdüğün gelmesinin ardından zirve yarışı bir anda kızıştı. Takımlar; ocak ayında birçok futbocu için çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş ile çıkış arayan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah - beyazlıların oldukça tanıdık bir ismi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da uzun süre sonra gelen zaferin başrollerinden biri olan Anthony Nwakaeme, bordo - mavili ekiple sözleşmesini yenilememişti.

Yaz transfer döneminde adı birçok ekiple anılan Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha'nın yolunu tutmuştu.

Burada kendisi iyi bir performans gösterse de takımının oyunundan memnun olmayan 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geri dönmek istediği ileri sürülmüştü.

Ünlü gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, transfer için Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı.

Haberde siyah - beyazlıların tecrübeli futbolcuya 2024 yılına kadar sözleşme önerdiği aktarıldı.

Geri dönmeye oldukça sıcak bakan Nwakaeme'nin Beşiktaş'tan gelen teklife olumlu yaklaştığı ve kısa süre içerisinde kararını vereceği ifade edildi.

Bu sezon takımıyla 8 resmi maça çıkan Nwakaeme, 4 gol kaydetti.

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Yorumlar

Ömer

Mutlaka alınmalı Beşiktaş’a da faydalı olur . Hızlı çabuk gole yakın daha ne olsun biraz yaşı var iki sene oynar . Trabzonu tek başına şampiyon yaptı . Ücreti takımın dengelerini bozmamalı
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